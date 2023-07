Nur ein Cent wert: Der Rubel rollt weiter bergab

Instabile Lage wegen Machtkampf

Beobachter sehen aber auch die politische Instabilität in Russland als Grund - unübersehbar wurde sie durch die gescheiterte Rebellion des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin. Ein Zusammenhang ist „sehr plausibel“, so Janis Kluge, Experte für die russische Wirtschaft am German Institute for International and Security Affairs, gegenüber der „New York Times“.