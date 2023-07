Lukaschenko: Prigoschin ist nicht in Weißrussland

Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko ließ am Donnerstag mit der Nachricht aufhorchen, dass sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin derzeit nicht in Belarus aufhalten soll - „Er ist in St. Petersburg. Er befindet sich nicht auf weißrussischem Territorium“, so Lukaschenko vor Journalisten in Minsk. Auch die Wagner-Kämpfer sollen sicher derzeit nicht in Weißrussland aufhalten.