Extreme Raser können künftig ihre Autos verlieren

Wie Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ausführte, werden die Fahrzeuge in diesen Fällen versteigert. 70 Prozent der Erlöse gehen an den Verkehrssicherheitsfonds, der Rest an die jeweilige Gebietskörperschaft. Wenn das Auto der Fahrerin oder dem Fahrer nicht gehört, bekommt er oder sie ein dauerhaftes Fahrverbot damit.