Unfallverursacher vor allem jung, alt und männlich

Pkw-Lenkerinnen und -lenker unter 20 Jahren sowie jene ab 75 Jahren haben von 2018 bis 2022 anteilsmäßig am häufigsten Verkehrsunfälle verursacht. Im Gegensatz dazu waren Autofahrerinnen und -fahrer zwischen 45 und 49 Jahren am seltensten als Verursacherinnen und Verursacher in Unfälle verwickelt.