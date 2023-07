Wimbledon: Ein „Tabu-Thema“ ist in aller Munde

Weiß, die Farbe der Reinheit und Unschuld. Die All-White-Tradition wird in Wimbledon seit den 1870ern gelebt, die Kleidung der Spieler darf (fast) nur in Weiß gehalten sein. Schweißflecken sollen so im „Gentleman Sport“ verhindert werden. Erlaubt sind maximal 10 Millimeter lange, farbige Streifen. Wer zu viel Farbe trägt, wird verwarnt. Das galt seit 2014 auch für Unterwäsche. Barbora Strycova meinte schon damals: „Es ist seltsam, wenn mir jemand unter den Rock schauen will, um zu sehen, ob ich weiße Unterhosen trage.“ Auch Caroline Wozniacki beschrieb das als „unheimlich“.