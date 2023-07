Wimbledon: Novak Djokovic gegen Pedro Cachin

Der Zweikampf um die Nummer eins bei den Männern geht beim prestigeträchtigsten Tennis-Turnier weiter: Spaniens Carlos Alcaraz hat am Montag nach dem Sieg im Londoner Queen‘s Club Novak Djokovic wieder abgelöst, doch für den 36-jährigen Serben geht es in Wimbledon von Montag bis 16. Juli um weit mehr. Denn mit seinem schon achten Titel auf dem „heiligen Rasen“ könnte er mit Roger Federer gleichziehen und auch in der Major-Rekordjagd schon auf 24 Titel erhöhen.