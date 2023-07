Mutter in Wien erstochen: Was bisher bekannt ist

Rettung und Polizei rasten am Montagnachmittag zu einem Altbau in Ottakring, ein Mieter hatte wegen einer leblosen Person im Innenhof Alarm geschlagen. Am Tatort bot sich die Szenerie eines Verbrechens. Bei dem lebensgefährlich Verletzten handelt es sich um einen Syrer (35). In einer Wohnung machten die Einsatzkräfte die nächste entsetzliche Entdeckung: eine 28-Jährige mit unzähligen Messerstichen, daneben lag noch die Tatwaffe. Für die Frau, sie war die Freundin des Mannes, kam trotz Notversorgung jede Hilfe zu spät.