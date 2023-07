Porsche-Fahrer stirbt bei spektakulärem Crash

In der Folge überschlug sich der Porsche immer wieder und kam schlussendlich rund 40 Meter unterhalb der Fahrbahn zwischen Bäumen zum Stillstand. Dabei wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 54-Jährige noch an der Unfallstelle.