Tätowierte Sanitäter müssen in Wien schwitzen

Während die Polizei ihre Richtlinien, was sichtbare Tätowierungen in der Berufskleidung betrifft, Anfang Juni lockerte, bleibt das Verbot bei der Berufsrettung weiterhin bestehen. Das bedeutet vor allem für die Rettungskräfte in den Sommermonaten eines - Schwitzen, was das Zeug hält. Ein „Krone“-Lesereporter, der selbst bei der Wiener Berufsrettung tätig ist, berichtet.