Heimischer Wrestler Gunther regiert seit 387 Tagen

Er bearbeitete Matt Riddles lädierten Knöchel unaufhörlich. So lange, bis der US-Star in der Londoner O2-Arena vor 18.885 Zuschauern aufgeben musste. Damit verlängerte Österreichs Wrestling-Phänomen Walter Hahn alias Gunther seine Regentschaft als Intercontinental-Champion in der Weltliga WWE auf 387 Tage.