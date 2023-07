Italiener wollten Gast in Tiroler Casino ausrauben

Die Polizei in Tirol ermittelt zu einem versuchten Raub in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) in der Nacht auf Samstag und fahndet nach zwei tatverdächtigen Italienern. Ausgangspunkt war nach unbestätigten Informationen das Spielcasino im Ort. Dort wollten die beiden Männer einen 52 Jahre alten Landsmann nötigen, einen fünfstelligen Euro-Betrag herauszugeben. Später lauerten sie dem Mann vor einem Hotel auf.