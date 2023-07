Algenblüte färbt in Utah Gletscherflächen rosa

Wenn im Zuge der Schmelze mehr Wasserdampf entsteht, werden mehr Feuchtigkeit und Nährstoffe freigesetzt, was zu einer rascheren Vermehrung der Algen führt. Was wiederum zur Folge hat, dass Schnee und Eis stärker rosa oder rot gefärbt werden, was die weiße Pracht bis zu fünfmal schneller schmelzen lässt.