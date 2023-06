Gerhard Derler ist neuer Leiter der Grazer Karlau

Die Grazer Justizanstalt Karlau hat einen neuen Leiter: Brigadier Gerhard Derler ist am Freitag offiziell in sein Amt eingeführt worden und übernimmt den Posten von Josef Mock. Derler hat 33 Jahre Erfahrung im Strafvollzug und verbrachte seine gesamte Justiz-Karriere in der JA Graz-Karlau.