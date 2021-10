Karlau: Eine Lehre fürs Leben nach dem Gefängnis

Auf der Hebebühne hängt ein Ford-Kombi, darunter kniet Mehmet (Name geändert) und werkelt an der Radaufhängung. Ein Schlagschrauber lärmt aus der Box nebenan. Eine ganz gewöhnliche Szene, wie man sie in jeder Auto-Werkstatt erlebt. Nur dass diese hier von Gefängnismauern umgeben und der Mechaniker ein Häftling ist. Er ist einer von rund 40 Lehrlingen, die in der Karlau eine Berufsausbildung machen. „Ich war am Anfang ein sehr schwieriger Patient“, lacht der 41-jährige „Austro-Türke“, wie er sich selbst nennt. „Aber jetzt habe ich meinen Facharbeiter fertig und möchte auf jeden Fall als Mechaniker arbeiten.“