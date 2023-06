15 Jahre Planung für Strom von 20.000 Haushalten

Bereits 2025 soll das neue Wasserkraftwerk Stegenwald durch das Salzachwasser angetrieben werden und saubere Energie liefern. Am Freitag erfolgte der offizielle Baustart des lange diskutierten Projekts. 15 Jahre Planung waren im Endeffekt nötig - die Bauzeit soll gerade einmal zwei Jahre betragen. Dann wird das Kraftwerk Strom für 20.000 Haushalte liefern. Für alle Beteiligten steht fest: „Es ist ein wichtiger Schritt für die Energiewende.“ Gerade die Wasserkraft ist für die Erneuerbaren entscheidend um die Schwankungen in den Netzen und der Versorgung auszugleichen. Es müsse weiter mit Hochdruck auch am Ausbau der Sonnen- und Winderenergie gearbeitet werden. „Es warten noch viele andere Projekte“, ist sich Achim Kaspar, Verbund-Vorstand, sicher.