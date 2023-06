Verstappen an Fans: „Betrinkt euch nicht zu sehr“

Hamilton: „Es war letztes Jahr wirklich traurig“

Der siebenfache Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton sprach nach seiner Ankunft in Spielberg ebenfalls noch einmal die Ereignisse aus dem Jahr 2022 an: „Es war letztes Jahr wirklich traurig zu hören, was da passiert ist. Ich weiß, dass die Formel 1 Maßnahmen ergreift, damit es hier an diesem Wochenende anders ist. Aber ich bin noch immer der Meinung, dass noch mehr getan werden muss, zumal möglicherweise die gleiche Gruppe wieder auftauchen könnte. Wir müssen einfach eine klare Haltung einnehmen, wenn es darum geht, was wir von Menschen erwarten, wenn sie sich in einem Raum aufhalten, der für alle offen ist. Ich hoffe, letztes Jahr war nur ein Ausreißer.“ Er wünschte sich: „Wir müssen inklusiver sein und jeden hier willkommen heißen.“