Ab 17 Uhr LIVE: Wer holt die Pole in Spielberg?

Nach einem Training folgt Qualifying

Nach der Qualifikation am Freitag (17.00 Uhr) geht es am Samstagmittag mit dem Sprint-Shootout (12.00 Uhr) weiter, der Sprint selbst folgt am Nachmittag (16.30 Uhr). Der Österreich-Grand-Prix findet am Sonntag (15.00 Uhr/alle Sessions live im sportkrone.at-Ticker) statt. Um die Autos einzustellen, blieb nur eine Trainingssession am Freitag (13.30 Uhr). „Das ist das zweite Sprintrennen der Saison, und die sind immer hektischer und komplexer als ein normales Rennen. Das Wetter sieht auch ein bisschen unberechenbar aus, also wird es auf jeden Fall für ein bisschen Abwechslung sorgen“, sagte Verstappen.