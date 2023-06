Ab 13:30 Uhr LIVE: Erstes Training in Spielberg

Perez unter Druck

Diese Unwägbarkeiten bieten in der Tat das Potenzial für Überraschungen, was nicht zuletzt neutrale Zuschauer freuen dürfte. Die Achillesferse von Red Bull in den vergangenen drei Rennen war die Abhängigkeit von Doppel-Weltmeister Verstappen. Während der Niederländer vier Siege in Folge feierte, versemmelte Teamkollege Sergio Perez drei Qualifyings und musste in den Rennen das Feld von hinten aufrollen. Er verpasste dreimal in Folge das Podium und riss 69 Punkte Rückstand auf Verstappen auf. Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso liegt in der WM-Wertung nur noch neun Punkte hinter dem Mexikaner. Auf die Frage, ob er Perez in der Weltmeisterschaft besiegen könne, meinte er lapidar: „Ja.“