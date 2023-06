Madonna wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Tour muss verschoben werden

Erst am Mittwoch gab Madonnas Manager bekannt, dass die „Queen of Pop“ in ein Spital eingeliefert worden war. „Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet“, hieß es in der Mitteilung.