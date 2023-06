Sohn tötete Lebensgefährten (49) der Mutter

Gegen 21.30 Uhr kam es am Mittwoch zum Einsatz in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Zeltweg. Dort hatte eine 59-jährige Murtalerin am Notruf um Hilfe gebeten, nachdem es in ihrer Wohnung zu einem Streit und einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit ihrem in Graz lebenden Sohn gekommen war.