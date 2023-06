De Vries mächtig unter Druck - Jetzt spricht Marko

Comeback für Ricciardo?

Eine baldige Rückkehr ins Red-Bull-Cockpit wünscht sich indes Daniel Ricciardo, der sein breites Grinsen nach schwierigen Monaten im F1-Zirkus wiedergefunden hat. Als Ersatzfahrer von Red Bull ist der 33-jährige Australier derzeit vor allem in Marketing-Maßnahmen beim Austro-Rennstall eingebunden. Allerdings wird Ricciardo, der in den vergangenen Jahren als Pilot bei McLaren und Renault tätig war, eine Chance bekommen, sich für zukünftige Aufgaben zu beweisen. „Er wird einen Reifentest nach Silverstone absolvieren. Das gibt dann Aufschluss, wo er in etwa steht. Wir haben das alles unter Evaluierung und Beobachtung“, sagte Marko. Perez werde aber nicht die Rute ins Fenster gestellt.