Tischtennis-Frauen im Team-Achtelfinale out!

Die körperlich angeschlagene Polcanova blieb dabei in ihren Duellen ohne Satzgewinn. Wie im Einzel-Achtelfinale unterlag sie Natalia Bajor, danach musste sie gegen Anna Wegrzyn w. o. geben. Polcanova verletzte sich beim Einspielen an der Hüfte, konnte aber nicht mehr durch Karoline Mischek ersetzt werden, weil die Aufstellung bereits fixiert war. In ihrer ersten Partie biss sie noch die Zähne zusammen, die zweite gab sie verloren.