Fabrizio Romano: „Ich arbeite 18 Stunden am Tag“

„Sobald der Transfermarkt öffnet, verbringe ich den ganzen Tag an meinem Handy. An den wirklich hektischen Tagen sind es knapp 18 Stunden. An solchen Tagen bleibt keine Zeit für Hobbys oder die Familie, ich bin die ganze Zeit nur am Arbeiten.“ Sein Umfeld wisse aber schon, dass sein Job eine solche Hingabe erfordere und „alle respektieren das“.