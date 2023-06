Sind die Grünen nach Wahl noch in der Regierung?

Der Zustand der türkis-grünen Koalition war am Dienstagabend Thema im „ZiB 2“-Interview mit Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer. Es ging unter anderem um schleppende Reformen bzw. offene Konflikte bei den Themen Arbeitsmarkt, Transparenz und Klima. Dem Koalitionspartner unterstellte sie teils „Schikane“. Was denken Sie: Werden die Grünen nach der nächsten Nationalratswahl noch in der Regierung sitzen? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten dazu in der Kommentarsektion!