Cara Delevingne happy: Erstes nüchternes Festival

Erstes nüchternes Glastonbury

In einem Instagram-Post bedankte sie sich nun für das „bisher beste“ Glastonbury-Festival, an dem sie teilhaben durfte. Bereits zum 15. Mal sei sie dort, jedoch das erste Mal, ohne unter Drogeneinfluss zu stehen. Sie beschreibt die Tage wie folgt: „mit Tränen erfüllt, voller Lacher, mit lang entgegengefieberten Wiedersehen und so viel Liebe“.