Deal ist fix! Austria Wien bedient sich beim LASK

Am meisten freut sich der Papa

Auch Potzmann blickt der neuen Herausforderung motiviert entgegen: „Ich freue mich irrsinnig, am allermeisten freut sich aber mein Vater, der schon immer ein eingefleischter Austrianer ist. Ich habe gespürt, dass bei der Austria gerade etwas im Entstehen ist: das sieht man an den Mitgliederzahlen und auch am Spirit in der Mannschaft - die Gespräche mit den Verantwortlichen haben diesen Eindruck bestätigt. Ich möchte meinen Teil für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins beitragen.