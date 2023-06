2000 km für Messi gereist - doch der ist im Urlaub

Das Problem: Superstar Messi kam nicht zum Einsatz, da er sich noch in Argentinien im Urlaub befindet. Der Weltmeister wird voraussichtlich erst am 21. Juli im Ligapokalspiel gegen Cruz Azul sein Debüt feiern, schreibt die „Marca“. Das liegt daran, dass das Sommertransferfenster der MLS erst am 5. Juli geöffnet wird.