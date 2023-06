„Bruch mit den PSG-Fans“: Lionel Messi packt aus!

Anfangs noch von den Fans vergöttert, hatten diese vor allem gegen Ende Messis Zeit bei PSG einiges an dem Stürmer auszusetzen. Dabei war der 36-Jährige ausgerechnet nach Paris gewechselt, da er der Meinung war, dort in einem angenehmen Umfeld auf dem Rasen zu stehen. „Ich bin nach Paris gekommen, weil ich den Klub mochte, weil ich in der Mannschaft Freunde hatte und viele Leute kannte, Teamkollegen von der Nationalmannschaft oder einige frühere Mitspieler. Ich hatte das Gefühl, dass ich bei diesem Verein einen leichteren Einstand haben würde als bei anderen Klubs, zu denen ich hätte gehen können“, so Messi.