Blitzschlag für Waldbrand in NÖ verantwortlich

Der Waldbrand in Karlstein an der Thaya in Niederösterreich am vergangenen Donnerstag ist nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ durch Blitzschlag ausgelöst worden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften waren stundenlang im Einsatz, um den Brand zu löschen.