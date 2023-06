US-Küstenwache untersucht jetzt Horror-Unfall

Nach dem bestätigten Tod der fünf Insassen im Tauchboot „Titan“ will auch die US-Küstenwache der Ursache des Unglücks nachgehen. „Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Bergung von Gegenständen vom Meeresboden“, sagte der Chefermittler der Küstenwache, Jason Neubauer, bei einer Pressekonferenz am Sonntag (Ortszeit) in St. John‘s auf der kanadischen Insel Neufundland.