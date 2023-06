Sharon Osbourne wegen „Wunderdroge“ abgemagert

„Jeden Tag war mir übel“

In ihrer Show „The Talk UK“ erzählte Osbourne laut „Daily Mail“: „Ich habe sie vier Monate lang genommen und 30 Pfund (rund 14 Kilogramm) verloren, aber wie bei allem gibt es kein Patentrezept. Ich war ein paar Monate lang sehr krank. In den ersten paar Monaten war mir einfach nur übel. Jeden Tag war mir übel, mein Magen war verstimmt, was auch immer.“