Stromausfall legte Betrieb im Wiener Prater lahm

Niemand saß in Looping-Attraktionen fest

Im Unterschied zu einem Vorfall vor ziemlich genau einem Jahr, als infolge eines Stromausfalls im Prater Fahrgäste in luftiger Höhe gefangen waren und befreit werden mussten, waren diesmal keine vergleichbaren Rettungsaktionen nötig. Niemand saß in Hochschaubahnen oder Looping-Attraktionen fest, als es vorübergehend „Strom aus“ hieß.