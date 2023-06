Österreichs Coaches bei DFB und Monaco im Rennen

Klub dementierte Unterschrift

... die Sorge muss man bei Adi Hütter, obwohl er schon seit einem Jahr auf dem Markt ist, auch nicht haben. Der 53-Jährige wurde in den letzten Wochen bei vielen Klubs vor allem in England - seinem ursprünglichen Ziel - gehandelt. Schadet nicht, so bleibt man im Gespräch. Auch wenn jeder kolportierte Kontakt oft schon für eine mediale Schnappatmung sorgt. So ist das Geschäft. Unangenehm war allerdings, dass im April die Falschmeldung kursierte, Hütter habe schon bei Crystal Palace in London unterschrieben. Sein Management und der Klub mussten dementieren.