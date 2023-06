Zieht es Oliver Glasner in eine andere Sportart?

Der 48-Jährige musste zum Saisonende bei Eintracht Frankfurt gehen und wird von Dino Toppmöller ersetzt. Glasner, der in Frankfurt die Europa League gewann und dazu das Pokalfinale erreichte, zieht nun eine Schaffenspause in Erwägung. „Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr durchgängig im Fußball, jetzt habe ich wirklich einmal Zeit für meine Familie und mich, weil ich nicht ständig in Gedanken bei der Saisonvorbereitung oder dem nächsten Testspielgegner bin“, sagte Glasner.