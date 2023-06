Rummms! Richtig dicker „Brummer“ kippte einfach um

Zu einem Unfall mit einem Sattelzug kam es am Freitag gegen 15 Uhr im Gemeindegebiet von Peilstein. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr dabei mit dem Gefährt rückwärts in ein Baustellengelände ein, um dort Schotter abzuladen. Nach dem Anheben der Lademulde kippte der Sattelzug zur Seite und blieb liegen. Anrainer beobachteten den Unfall und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Der Fahrzeuglenker konnte selbstständig aus dem Führerhaus klettern und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert.