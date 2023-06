„Unter Rangnick viel attraktiver als unter Foda“

Daniel S., Obmann der Saukarln:

„Die jetzt entstandene Euphorie erinnert mich an die Qualifikation für die EURO 2016. In dieser Mannschaft steckt sehr viel Potenzial. Sie ist noch nicht am Limit angekommen. Das Team hat in Belgien und auch gegen Schweden um jeden Meter gekämpft. So etwas begeistert die Leute und holt sie zurück ins Stadion. Wenn die Spieler alles geben, geben auch die Fans alles. Die Party auf den Rängen nach dem Doppelpack von Christoph Baumgartner war großartig. Das Happel-Stadion war ein Hexenkessel. Mich stört die Laufbahn gar nicht.“