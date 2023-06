ÖFB-Teamchef Rangnick: „Drohung“ an die Konkurrenz

Junge Mannschaft

Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, auch angesichts der Altersstruktur der österreichischen Nationalmannschaft, wie Rangnick feststellte: „Wir haben im Vergleich zu Schweden eine extrem junge Mannschaft auf dem Platz gehabt. Der einzige Spieler über 30 war David Alaba, der aber nicht gespielt hat und aussieht wie ein Spieler über 30.“ Und dazu kommen taktische Reife sowie Willensstärke: „Man kann bei unserer Mannschaft in jedem Spiel, vor allem in der Quali, sehen, was wir spielen wollen - auch in Phasen, wo vielleicht nicht alles perfekt läuft. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass wir am Ende einer langen Saison stehen und wie viel die Jungs gegen wohlgemerkt ausgeruhte Schweden investiert haben, dann zeigt mir das einfach die herausragende Mentalität und Einstellung der Spieler!“