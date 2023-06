Teamchef Rangnick ist ab sofort ein Österreicher

Seine Spieler befinden sich im wohlverdienten Urlaub, für Teamchef Ralf Rangnick noch ein Fremdwort: „Urlaub? Noch nicht, denn ich übersiedle nach Österreich, die nächsten drei Tage ist Einzug. Meine Sachen sind eh schon seit zwei Monaten dort, Mittwoch ziehe ich in mein neues Zuhause und bin dann endgültig Österreicher, zumindest vom Wohnort her.“ Wo sich sein Domizil befindet? „In der Nähe von Salzburg.“ In der Gemeinde Obertrum am See wird man sich daran gewöhnen, ab jetzt Ralf Rangnick öfters beim Einkaufen zu treffen.