Arnautovic: Eine Ehrenrunde für die „Papa-Fans“

„Ich habe auch lange darauf gewartet. Aber zukünftig wird es immer so sein“, verabschiedete sich Marko Arnautovic - angesprochen auf die Atmosphäre - nach dem 2:0 gegen Schweden in den Katakomben des Happel-Ovals von der „Krone“. „Das ganze Stadion, die Fans - alle waren phänomenal. Wir haben die Energie von außen gespürt.“ Für Österreichs Rekord-Internationalen zum perfekten Zeitpunkt, weil seine Kinder so sein sportliches Wohnzimmer prachtvoll statt trostlos erleben konnten. „Sie waren ja zum ersten Mal in unserem Nationalstadion. Die Ehrenrunde war für sie. Meine Töchter sind ja keine Fußball-Fans, sondern Papa-Fans“, grinste Arnie. „Aber der Bub (Anm. sein Neffe) hat es genossen.“