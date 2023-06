80 Euro Beute: 2 Täter nach Raub in Linz flüchtig

Am Dienstag gegen 00.45 Uhr wurde ein 41-Jähriger aus Nordmazedonien auf dem Nachhauseweg von bislang zwei unbekannten Tätern in Linz in der Schubertstraße angesprochen. Einer der beiden Täter packte den 41-Jährigen am Oberarm und versuchte ihm ein Armband aus Metall herunterzureißen. Dieser Täter forderte die Herausgabe von Geld und dem Handy. Der 41-Jährige kam der Aufforderung schließlich nach und übergab dem Täter 80 Euro.