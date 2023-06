Das ist die neue Macht der Gewerkschaftsmänner

So sah das später auch Nehammer in seiner Rede an alle. Und Bundespräsident Alexander van der Bellen. In seiner Rede sagte er mit einem süffisanten Seitenhieb auf Probleme mit Möbelhausketten: „Ohne Betriebsräte und Gewerkschafter geht’s nicht. Sie verhandeln und kämpfen für all jene, die sich nicht wehren können.“