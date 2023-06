Unterschrift! Der GAK macht Nägel mit Köpfen

Am Donnerstag pfeift Gernot Messner um 10 Uhr in Graz-Weinzödl die neue GAK-Saison an. Retour vom Urlaub wird der Trainer am Mittwoch in Graz einen neuen Vertrag unterzeichnen. Das Trainerteam des 42-jährigen Kärntners wird um einen Puzzle-Teil erweitert, denn Co-Trainer Ralph Spirk nimmt eine volle Lehrverpflichtung an. Der „Spezialist für Standardsituationen“ bleibt dem Verein allerdings erhalten - nach ruhenden Bällen sollen die Grazer weiter das Maß der Dinge bleiben.