Handy-Fehler sorgt für eine Welle an Notrufen

Sonntag, 11.24 Uhr. Es läutet bei der Leitstelle von Notruf 144. Doch es ist niemand zu hören. Stille. Nur vereinzelt kaum wahrnehmbare Geräusche. Ein Notfall? Oder vielleicht ein unabsichtlich in der Hosentasche abgesetzter Notruf? Für die Lebensretter am Telefon ist das nicht sofort feststellbar. Umso komplizierter ist die Situation, wenn solch unklar einzuordnende Telefonate dutzende Male am Tag vorkommen.