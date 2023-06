Alaba feiert gegen Schweden sein nächstes Jubiläum

„Natürlich ist es etwas Besonderes. Ich werde einmal stolz darauf zurückblicken. Aber es hat sich auch nur wie jedes andere wichtige Spiel angefühlt.“ Nach seinem 100. Länderspiel für Österreich war für David Alaba sein persönliches Jubiläum nebensächlich, stolz war er nach dem 1:1 in Belgien auf das gesamte Team: „Jeder ist an seine Grenzen gegangen. Wir haben unser Leben auf dem Platz gelassen.“ Aber es war nicht nur die kämpferische Seite, die dem ÖFB-Kapitän imponierte: „Wir haben im Spielaufbau die Ruhe bewahrt, Räume gefunden, obwohl die Belgier Druck gemacht haben. Das zeigt, was in uns steckt, was für eine Entwicklung wir nehmen.“