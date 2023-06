Haaland trifft - dann brechen Kollegen massiv ein

In Gruppe G vergab Ungarn beim Gastspiel in Montenegro die Chance, mit Tabellenführer Serbien gleichzuziehen. Nach ihrem Auftaktsieg über Bulgarien mussten sich Dominik Szoboszlai und Co. in Podgorica mit einem 0:0 zufriedengeben und liegen mit vier Punkten hinter den Serben (6) auf Platz zwei. Montenegro ist mit ebenfalls vier Punkten Dritter. Die Gruppenschlusslichter Litauen und Bulgarien holten beim 1:1 in Kaunas ihre ersten Zähler.