Auch Hund angeschossen: Tierärztin nahm ihn auf

„Geliebte Mittelpunkt in der Familie“

Überlebt hat nur der Familienhund - doch auch er wurde zum Opfer. „Das Tier hat ja von einer Minute auf die andere alles verloren, es tut mir richtig leid“, sagt dazu auch der Hausvermieter Herbert Tockner betroffen. „Und das, obwohl er zuvor der geliebte Mittelpunkt in der Familie war.“ Bei seinen Besuchen - bei denen auch das Paar stets harmonisch gewirkt habe - hätte Tockner immer wieder bemerkt, wie liebevoll man sich um den Vierbeiner gekümmert habe; sein Name prangt sogar an der Gartentür.