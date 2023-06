Todesschüsse in Idylle: „Hier wohnt niemand mehr“

Ein Verbrechen in der heilen Welt

Nur eine kurze Distanz entfernt liegt der Campingplatz, vor allem Urlauber aus Holland genießen hier in St. Peter am Kammersberg gerade ihren Aufenthalt. „Ein Verbrechen? Hier?“, sagt einer fassungslos. Ja, hier, am Land, wo die Welt noch so heil scheint.