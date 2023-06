Ermittlungen eingestellt: Wallner rehabilitiert?

Seit einigen Tagen ist es amtlich: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) eingestellt. Bei der Opposition, die ja bekanntlich geschlossen den Rücktritt Wallners gefordert hatte, nimmt man diese Entwicklung zwar zur Kenntnis, komplett entlastet sieht man den Landeschef allerdings nicht. Was denken Sie: Ist Markus Wallner in Ihren Augen rehabilitiert? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!