„Eine Entschuldigung wäre eigentlich angebracht“

ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück hat hingegen eine ganz andere Sicht auf die Dinge und kritisiert die Pinken ungewöhnlich hart: „Wer öffentlich behauptet, dass das Strafrecht nicht der einzige Maßstab für Korruption wäre, der verlässt den Boden des Rechtsstaates und öffnet Tür und Tor für politische Willkür in ihrer übelsten Form!“ Auch wenn „Selbstreflexion nicht gerade zu den Stärken der Oppositionsparteien zählt“, so würde sich Frühstück zumindest wünschen, dass die neuen Tatsachen anerkannt werden: „Es gibt keine Belege für die anonym geäußerten Vorwürfe gegenüber Markus Wallner. Ich appelliere an alle politisch Verantwortlichen in diesem Land, das endlich zu respektieren.“