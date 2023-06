Bub in Käfig: Die unerträgliche Beichte der Mutter

Sabine K. (Name geändert) sitzt seit vergangenem Herbst im Landesgericht Krems in Untersuchungshaft ein. Unter dem dringenden Verdacht, ihrem einzigen Kind, ihrem - mittlerweile 13-jährigen - Sohn, Gerhard (Name ebenfalls geändert), unfassbare Qualen angetan und letztlich sogar versucht zu haben, ihn zu ermorden.